مجرم کو غلط جگہ تلاش کررہے ہیں، برطانوی وزیر اعظم کے الزامات پر عراقچی کا ردعمل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے برطانوی وزیر اعظم کے ایران پر بے بنیاد الزامات کے ردعمل میں کہا ہے کہ برطانوی حکومت کا یہ دعویٰ کہ ایران رائل ایئر فورس کے فیرفورڈ ایئربیس میں پیش آنے والے واقعے میں ملوث ہے، درست نہیں۔
عراقچی نے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ میں برطانوی وزیر اعظم کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ صرف یہ حقیقت کہ آپ نے ان افراد کو رہا کر دیا جنہیں آپ کے بقول دہشت گرد اور غیر ملکی حکومتوں کے لیے کام کرنے والے افراد قرار دیا گیا تھا، سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔
عراقچی نے برطانوی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجرم کو غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔
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