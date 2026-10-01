  1. ایران
1 اکتوبر، 2026، 7:50 AM

مجرم کو غلط جگہ تلاش کررہے ہیں، برطانوی وزیر اعظم کے الزامات پر عراقچی کا ردعمل

مجرم کو غلط جگہ تلاش کررہے ہیں، برطانوی وزیر اعظم کے الزامات پر عراقچی کا ردعمل

برطانوی وزیر اعظم کے فیرفورڈ ایئربیس واقعے میں ایران کے ملوث ہونے کے الزامات پر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ لندن اصل مجرم کو غلط جگہ تلاش کر رہا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے برطانوی وزیر اعظم کے ایران پر بے بنیاد الزامات کے ردعمل میں کہا ہے کہ برطانوی حکومت کا یہ دعویٰ کہ ایران رائل ایئر فورس کے فیرفورڈ ایئربیس میں پیش آنے والے واقعے میں ملوث ہے، درست نہیں۔

عراقچی نے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ میں برطانوی وزیر اعظم کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ صرف یہ حقیقت کہ آپ نے ان افراد کو رہا کر دیا جنہیں آپ کے بقول دہشت گرد اور غیر ملکی حکومتوں کے لیے کام کرنے والے افراد قرار دیا گیا تھا، سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔

عراقچی نے برطانوی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجرم کو غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔

News ID 1941776

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو