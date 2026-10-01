برطانوی وزیراعظم کی ایران کے خلاف ہرزہ سرائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، برطانوی وزیراعظم اینڈی برنہم نے امریکی و غاصب صیہونی طرز کے بے بنیاد اور بغیر ثبوت و شواہد کے دعوؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے مضبوط شواہد موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے ’’آر اے ایف فرفورڈ‘‘ (RAF Fairford) اڈے پر حملے میں کردار ادا کیا ہے۔
برطانوی وزیراعظم نے اپنے ملک کے انٹلیجنس اداروں اور پولیس کے سابقہ بیانات کے برخلاف دعویٰ کیا کہ لندن کا خیال ہے کہ ایران رائل ایئر فورس کے فرفورڈ اڈے کے واقعے میں ملوث تھا؛ تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانوی وزیرِ دفاع ویس اسٹریٹنگ نے گزشتہ روز فرفورڈ کے شاہی فضائی اڈے کے قریب پانچ افراد کی گرفتاری اور ان کے ایران سے ممکنہ تعلق کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ان افراد کے محرکات کے بارے میں قیاس آرائی کرنا انتہائی نامناسب ہے۔
واضح رہے فرفورڈ اڈہ لندن سے تقریباً 160 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے اور برطانیہ کے ان چند اڈوں میں شامل ہے جنہیں امریکی فضائیہ 1950 کی دہائی میں طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت استعمال کرتی ہے۔
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