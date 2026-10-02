عراق کی طرف سے نجف اور ایران کے درمیان روزانہ 40 پروازوں کی منظوری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراقی حکومت نے ایک بیان میں ماہان ایئر کے علاوہ ایرانی فضائی کمپنیوں کے لیے نجف اشرف بین الاقوامی ہوائی اڈے سے آمد و رفت کرنے والی 40 پروازوں کو اجازت ملنے کی اطلاع دی ہے۔
عراقی حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اجازت عراق سے آنے جانے والے مسافروں کی آمدورفت میں سہولت فراہم کرنے اور انسانی و طبی ضروریات کی حمایت کے لیے دی گئی ہے۔
اس بیان کے مطابق، عراقی وزیراعظم نے امریکہ کی جانب سے مثبت جواب دینے اور مطلوبہ اجازت دینے میں اس کے تعاون پر اظہارِ تشکر کیا ہے۔
عراقی وزیراعظم کے دفتر نے زور دیا کہ یہ ملک اپنے تعلقات کو اپنی قوم کے مفادات اور دیگر ممالک کے ساتھ متوازن اور مثبت تعلقات قائم کرنے کے عزم کی بنیاد پر استوار کرتا ہے۔
واضح رہے اس سے قبل، امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول (او ایف اے سی) نے اعلان کیا تھا کہ عراقی فضائی کمپنی ایک محدود اجازت نامے کے تحت ایران اور عراق کے درمیان مسافر پروازیں دوبارہ شروع کر سکتی ہے؛ بشرطیکہ یہ پروازیں صرف نجف بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوں اور اسی ہوائی اڈے پر واپس آئیں۔
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