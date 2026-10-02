شام میں متعدد دھماکے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، شام کے صوبۂ ادلب کے مضافات میں واقع تفتناز فوجی ہوائی اڈے پر آج متعدد شدید دھماکے ہوئے ہیں۔
عینی شاہدین کے مطابق، یہ دھماکے علاقے کے اوپر جاسوسی پروازوں کے ساتھ ساتھ ہوئے۔
سوریہ نیٹ ورک نے تصاویر جاری کرتے ہوئے مذکورہ ہوائی اڈے کے اندر سے وسیع پیمانے پر دھواں اٹھتے ہوئے دیکھے جانے کی خبر دی اور بتایا کہ یہ دھماکے ڈیڑھ گھنٹے کے دوران ہوئے۔
یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے تفتناز ہوائی اڈے میں جنگ کے باقی ماندہ آثار کی وجہ سے ہوئے ہوں۔
گزشتہ ستمبر میں بھی شام کے شمال مغربی علاقے میں متعدد دھماکے ہوئے تھے، جن میں حلب کے جنوبی مضافات میں العیس کے قریب واقع فوجی علاقے میں ہونے والے دھماکے بھی شامل ہیں۔
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