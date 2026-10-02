بقائی کا کینیڈا پر طنز؛ جب حقیقت دفن ہو تو پھر مصالحت کا کیا معنی؟

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کینیڈا کے 30 ستمبر (قومی یومِ حقیقت و مصالحت) کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں لکھا ہے کہ یہ دن کینیڈا کے نام نہاد شبانہ روزی اسکولوں کے تعلیمی نظام میں زیرِ تعلیم مقامی بچوں کی سینکڑوں بے نام و نشان قبروں کی دریافت کی یاد دلاتا ہے:
’’کینیڈا کے مقامی بچوں کا تلخ انجام اب بھی دنیا کے ضمیر کو اذیت دیتا ہے؛ وہ بچے جنہیں زبردستی ان کے خاندانوں سے جدا کیا گیا، ان سے ان کے نام، زبان اور شناخت چھین لی گئی اور انہیں جبری یکساں سازی کے ایک نظام میں رکھا گیا؛ ایسا نظام جس میں ان میں سے بہت سے بچوں کو بے رحمی سے اذیت و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ بہت سے بچے گھر سے دور ہی جان سے گئے اور بے نام و نشان قبروں میں دفن کیے گئے۔
30 ستمبر کو کینیڈا میں ’’قومی یومِ حقیقت و مصالحت‘‘ کا نام دیا گیا ہے، بظاہر اس مقصد کے تحت کہ مقامی شبانہ روزی اسکولوں کے بچ جانے والے افراد اور ان کے خاندانوں کا احترام کیا جائے اور ان سینکڑوں معصوم مقامی طلبہ کی یاد منائی جائے جو کبھی اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹے۔
تاہم، مصالحت کو صرف ایک یادگار دن یا سیاسی تعریفی کلمات تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ جب شبانہ روزی اسکولوں کے بارے میں اب بھی سنجیدہ سوالات کے جواب نہیں دیے گئے اور ان اسکولوں کی کارکردگی اور نوعیت ابہام کے پردے میں باقی ہے، تو مصالحت نامکمل رہے گی۔
مقامی بچوں کا درد و رنج ثقافتی جنگ کا موضوع نہیں، بلکہ ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق حقیقت اور جواب دہی سے ہے۔
مقامی بچوں کی بے نام و نشان قبروں سے متعلق سوالات کا جواب ثبوت، شفافیت اور ذمہ داری کے اظہار کا تقاضا کرتا ہے، نہ کہ انکار، تحریف یا خاموشی کا۔
حقیقت بیان کیے بغیر مصالحت ممکن نہیں ہوگی اور جواب دہی کے بغیر انصاف حاصل نہیں ہوگا۔
آپ کا تبصرہ