ایشین گیمز، علیرضا عبدولی نے ایران کو 12واں طلائی تمغہ دلادیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ناگویا میں جاری 2026 ایشین گیمز کے گریکو رومن ریسلنگ مقابلوں میں ایران کے علیرضا عبدولی نے مردوں کی 77 کلوگرام کیٹیگری میں طلائی تمغہ جیت لیا۔
عبدولی نے فائنل میں جاپان کے ناؤ کوساکا کا مقابلہ کیا اور انہیں 5-3 سے شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ فائنل تک پہنچنے کے لیے ایرانی پہلوان نے کوارٹر فائنل میں بھارت کے اندیکا سلیمان کو 8-0 جبکہ اس کے بعد قطر کے شاہین بداغی کو 9-0 سے شکست دی تھی۔
اسی کیٹیگری میں کانسی کے تمغے کرغزستان کے اکزول مخمودوف اور قطر کے شاہین بداغی نے حاصل کیے۔
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