خطے سے امریکی موجودگی کے ذلت آمیز خاتمے کا عمل شروع ہو چکا، امام جمعہ تہران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خطیبِ نمازِ جمعہ تہران حجت الاسلام والمسلمین سید حسن ابوترابی فرد نے تہران یونیورسٹی میں نمازِ جمعہ کے خطبوں کے دوران خطے کی حالیہ تبدیلیوں اور امریکہ و اس کے اتحادیوں کے مقابل ایرانی قوم کی فتح قرار پانے والی کامیابیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے یہ سیکھ لیا ہے کہ وہ ایک علاقائی طاقت کے خلاف مختصر جنگ اس وقت تک جاری نہیں رکھ سکتا جب تک اس کے اہم ذخائر اور جنگی سازوسامان ختم نہ ہونے لگیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ سبق ایرانی عظیم قوم، پولیس کے بہادر مجاہدین اور سپاہ و فوج کے جانبازوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو سکھایا ہے۔
خطیبِ نماز جمعہ تہران نے حالیہ جنگ کے بارے میں بروکنگز انسٹی ٹیوٹ کے ایک سینیئر رکن کے تجزیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس تجزیہ کار نے اپنے تجزیہ کے آخر میں نتیجہ اخذ کیا ہے کہ خطے میں امریکہ کی تیسری مہم جوئی، یعنی جنگ رمضان اور ہرمز کی جنگ، ممکنہ طور پر خطے میں امریکہ کی آخری مہم جوئی ہوگی اور یہ جنگ خطے پر تسلط قائم کرنے کی امریکی کوشش کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔
ابوترابی فرد نے زور دے کر کہا کہ دنیا کے تجزیہ کاروں کا یہ نقطۂ نظر غیر مساوی جنگ اور ایرانی عظیم قوم کی فاتحانہ جنگ کے بارے میں ہے اور ہمیں اس عظیم فتح کی حفاظت کرنی چاہیے۔
انہوں نے اس فتح کی حفاظت کو اتحاد اور قومی یکجہتی برقرار رکھنے سے مشروط قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فتح کی حفاظت، اتحاد و قومی یکجہتی کی کامیابیوں اور ایرانی عظیم قوم کی یکجہتی کے ساتھ استقامت کو برقرار رکھنے، ایرانی قوم کے تمام طبقات کے باہمی روابط کو مضبوط کرنے اور تینوں ریاستی اداروں کے درمیان باہمی تعلقات کو تقویت دینے میں ہے۔
خطیبِ نمازِ جمعہ تہران نے مزید کہا کہ یہ فتح اسلامی نظام کے ساتھ قوم کے ناقابلِ انقطاع تعلق اور رہبرِ انقلابِ اسلامی کی داعیانہ قیادت کے محور کے گرد بھی مضبوط ہوگی۔ ہمیں اس عظیم سرمائے کی عقلانیت، ایمان اور استقامت کے ساتھ حفاظت کرنی چاہیے اور ان شاء اللہ اسلامی امت کے لیے مزید بڑی کامیابیوں کا مشاہدہ کریں گے۔
امام جمعہ تہران نے کہا کہ آج دنیا بنیادی تبدیلیوں کے دہانے پر ہے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو کچھ ہوا، وہ مغرب کے سیاسی زوال، امریکی بالادستی کے غروب اور اسلامی انقلاب کی دینی فکر میں خالص عقلی و اخلاقی اصولوں کے ابھرنے کا عکاس تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ عصر حاضر کی دنیا بنیادی واقعات اور تبدیلیوں کا سامنا کر رہی ہے اور آج دنیا کی اقوام اور حکومتوں کی ناراضی کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بلند سنائی دے رہی ہے۔
ابوترابی فرد نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں غاصب صیہونی وزیراعظم کی تقریر کے دوران مختلف وفود کے اجلاس سے باہر نکلنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کی تقریر کے دوران 77 وفود کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس ہال سے باہر نکلنا، دنیا کی اقوام اور حکومتوں کی ناراضی کی آواز کی گواہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج ہم جس نئے مظہر کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ دنیا کے عوام کی عظیم سیاسی بیداری، امت اسلام کی اپنی خالص دینی، اسلامی اور اخلاقی شناخت کی طرف واپسی کی تیز رفتار تحریک اور محورِ مزاحمت کی بڑھتی ہوئی طاقت ہے۔
خطیبِ نمازِ جمعہ تہران نے مزید کہا کہ امریکہ، صیہونی حکومت اور مغربی کیمپ سے وابستہ طاقتوں کے مقابل اسلامی مزاحمت کی بڑی اور قابلِ تحسین کامیابیاں، سب تیسری صدی کے آغاز میں طاقت کی منتقلی اور سیاسی و اقتصادی تبدیلیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔
ابوترابی فرد نے کہا کہ مغرب کا زوال دنیا میں یک طرفہ نظام کے خاتمے کی نوید دیتا ہے۔
انہوں نے امریکہ اور مغرب کی جانب سے افغانستان اور عراق میں فوجی کاروائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ایشیاء کے نقشے کو صیہونی حکومت اور امریکہ کے حق میں تبدیل کرنے کے مقصد سے افغانستان اور عراق پر امریکہ اور مغرب کی پُرشکوہ فوجی یلغار پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے ان واقعات کی اہمیت اور ان کے نتائج کو سمجھا جا سکتا ہے۔
خطیبِ نمازِ جمعہ تہران نے کہا کہ اسلامی ملک افغانستان، 2001 سے 2021 تک، یعنی تقریباً 20 سال، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے قبضے میں رہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ عراق پر بھی 2003 میں امریکہ کی دو زرہ پوش اور میکانائزڈ ڈویژنوں کی جارحیت کے ذریعے حملہ کیا گیا، جسے مغرب اور مغربی کیمپ کے مجموعے کی حمایت حاصل تھی۔
ابوترابی فرد نے جارج بش کی حکومت کے وقت کے امریکی وزیر دفاع کے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کے امریکی وزیر دفاع نے وٹ مین ایئرفورس بیس پر، ان برسوں میں جب بی-2 طیارے افغانستان کی فضا پر پرواز کرتے تھے، کہا تھا کہ یہ جنگی طیارے سمندروں اور براعظموں کو عبور کرتے ہیں، بغیر اس کے کہ انہیں دیکھا جا سکے اور آسمان سے زمین پر انصاف لے کر آتے ہیں۔
انہوں نے جارج بش کے بیانات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جارج بش نے ۱۳۸۳ میں اپنی حلف برداری کی تقریب میں کہا تھا کہ وہ جمہوریت اور آزادی کے فروغ اور بغاوت کے خاتمے کے لیے فوجی طاقت استعمال کریں گے۔
حجت الاسلام ابو ترابی نے کہا کہ ایرانی معزز قوم، مزاحمتی محاذ اور افغانستان سمیت عراق، لبنان، فلسطین، یمن اور اسلامی دنیا کی بہادر اقوام کی مزاحمت، خطے سے امریکہ کی ذلت آمیز موجودگی کے خاتمے کا آغاز ہے۔
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