  1. ایران
4 اکتوبر، 2026، 11:35 PM

رہبرِ انقلابِ اسلامی کے نمائندے کی اہواز میں شہداء کے لواحقین سے ملاقات

رہبرِ انقلابِ اسلامی کے نمائندے کی اہواز میں شہداء کے لواحقین سے ملاقات

رہبرِ انقلابِ اسلامی کے خصوصی نمائندے نے اہواز میں دوسری اور تیسری مسلط کردہ جنگ میں شہید ہونے والے شہداء کے لواحقین سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی وکیل پور نے اپنے خوزستان کے دورے کے دوران، دوسری اور تیسری مسلط کردہ جنگ میں شہید ہونے والے شہداء کے لواحقین سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔

انہوں نے سپاہ حضرت ولی عصر خوزستان کے بعض سربراہان کے ہمراہ، شہید سید حامد شریفی کے گھر پر حاضری دی اور اس مدافع وطن کے لواحقین سے ملاقات اور رہبرِ انقلابِ اسلامی کے تعزیتی اور تکریمی پیغام پہنچایا۔

واضح رہے شہید سید حامد شریفی غاصب صیہونی فوجیوں کے اہواز پر میزائل حملوں میں شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے تھے۔
رہبرِ انقلابِ اسلامی کے خصوصی نمائندے نے گلزار شہدائے اہواز پر بھی حاضری دی اور شہداء کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

News ID 1941865

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو