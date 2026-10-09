آبنائے ہرمز میں ایک دیوہیکل بحری جہاز کو نشانہ بنایا، سپاہ پاسداران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ کا اعلامیہ مندرجہ ذیل ہے۔
بسم الله الرحمٰن الرحیم
ایران کی بہادر اور میدان میں ڈٹی ہوئی قوم!
آپ کی جانب سے 220 راتوں سے جاری، لاکھوں افراد کی پُرجوش موجودگی، ثابت قدمی اور حق و انصاف کے دفاع میں استقامت نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے، قوموں کو دنیا کی صورتِ حال کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرنے کی دعوت دی ہے اور یہ اسلام کے مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے اہم پشت پناہی اور حوصلے کا باعث ہے۔
سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کے جانباز، مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے حکم اور ایران کے عوام کے عمومی مطالبے کے مطابق آبنائے ہرمز پر حاکمیت نافذ کرنے کے لیے اس آب راہ کا انتظام اپنے اختیار میں رکھے ہوئے ہیں۔ سپاہ نے اس علاقے میں جارح فوجوں کی موجودگی کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی آئندہ دے گی۔ اس انتظام میں خلل ڈالنے کے لیے دشمن کی شرارتوں کا پوری سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔
اس مشن کی انجام دہی کے دوران چند گھنٹے قبل، این وی سن شائن (NV Sunshine) نامی مائع پٹرولیم گیس (ایل پی جی) لے جانے والے ایک دیوہیکل بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ جہاز کمپنی ناٹ وِٹ (NatWit) کی ملکیت تھا اور آبنائے ہرمز کے جنوب میں واقع غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حملے کے نتیجے میں جہاز کے انجن روم اور سسٹم میں وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی اور جہاز رک گیا۔
سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ اعلان کرتی ہے:
۱۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان واقعات اور خطے میں بحری نقل و حمل میں کشیدگی بڑھانے کی براہِ راست ذمہ داری امریکہ کی جارح فوج پر عائد ہوتی ہے۔ وہ بحری جہاز رانی کی کمپنیوں اور انشورنس فراہم کرنے والی کمپنیوں کے انتظامی امور میں مداخلت، انہیں دھوکہ دینے اور بھاری رشوتیں دینے کے ذریعے ایسے واقعات کا سبب بنتی ہے۔ اگر یہ مداخلتیں جاری رہیں تو ناخوش گوار واقعات میں روز بروز اضافہ ہوگا۔
۲۔ جو کمپنیاں امریکی جارحین کے دھوکے میں آئیں گی، انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کے تمام بحری جہازوں کے خلاف ضروری تادیبی اقدامات کیے جائیں گے۔
۳۔ آئندہ خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کے خلاف کارروائی صرف آبنائے ہرمز تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ جو بھی بحری جہاز غیر مجاز گزرگاہ سے گزرے گا، اس کا پورے خطے میں تعاقب کیا جائے گا اور اسے سزا دینا یقینی ہوگا۔
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
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