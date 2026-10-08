حالیہ جنگوں میں فورسز کا امن و امان قائم رکھنے میں کردار بے مثال رہا، رہبر انقلاب اسلامی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبرِ انقلابِ اسلامی آیت الله سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای نے پولیس و سکیورٹی فورسز کے ہفتے کے موقع پر ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔
رہبرِ انقلابِ اسلامی کے پیغام کا متن درج ذیل ہے:
بسم الله الرحمٰن الرحیم
امن و امان، الله تعالیٰ کی اہم ترین نعمتوں میں سے ہے اور وطن عزیز کے مختلف علاقوں میں اس کا قیام، بڑے شہروں سے لے کر دیہات اور محلّوں کی انتہائی چھوٹی آبادیوں تک، دشوار موسمی حالات اور پہاڑی علاقوں کے مختلف جغرافیائی خطوں میں سخت سرحدی نگرانی سے لے کر سمندروں تک، میدانوں اور جنگلات سے لے کر ملک کے مرکزی ترین علاقوں تک، سیکیورٹی فورسز کے بہادر اور محنت کش اہلکاروں کی قربانیوں اور شجاعت کا مرہونِ منت ہے، جو ملک کی سلامتی کے مضبوط ستونوں میں سے ایک ہے۔
امن و امان، معاشرے میں سماجی، اخلاقی اور عوامی آسودگی کے مختلف پہلو فراہم کرتا ہے اور ایسی گراں قدر خدمت، اللہ کی راہ میں جہاد کے علاوہ، مضبوط سماجی پشت پناہی بھی رکھتی ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے سکیورٹی فورسز کا مختلف سطحوں پر نمایاں کردار، کمانڈ اور اسٹاف کے عہدوں سے لے کر پولیس اسٹیشنوں اور چوکیوں تک، حالیہ برسوں میں مزید نمایاں ہوا ہے اور اس کے اثرات دوسری اور تیسری مسلط کردہ جنگوں میں زیادہ واضح ہوئے۔ مجرم امریکی-صہیونی دشمن کا سیکیورٹی کی مختلف سطحوں، اعلیٰ ترین عہدوں سے لے کر اس کی نچلی سطح تک، کو نشانہ بنانے پر توجہ مرکوز کرنا اور اس کا اصرار بھی اس ادارے کی اہمیت کو پہلے سے کہیں زیادہ واضح کر گیا۔ تاہم، معاشرے کے نظم و سلامتی کے بنیادی ارکان پر اس بزدلانہ کوشش اور خباثت پر مبنی حملوں، جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، کے باوجود سیکیورٹی فورسز کے بہادر اہلکار اپنی ذمہ داریوں سے ذرہ بھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ سڑکوں اور گاڑیوں میں بھی وہی کردار اور فرائض انجام دیتے رہے جو وہ اپنے مراکز اور ٹھکانوں میں انجام دیتے تھے۔
اسی وجہ سے مظلوم اور طاقتور ایرانی قوم ملک کی سلامتی کے خدمت گاروں کی مسلسل محنت اور کوششوں کی قدر دان ہے۔ دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کے اہلکار، جو فوج اور سپاہ کی طرح معاشرے کی گہرائیوں سے اٹھتے ہیں، اپنے اعتماد پیدا کرنے والے رویے کے ذریعے عوام کے اس قابلِ قدر ادارے پر اعتماد کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے بہت سے مواقع پر سلامتی کے محافظوں کی محنت اور قربانیوں کو بعض لوگ معمولی سمجھیں اور یہی مظلومیت اور گمنامی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے اجر میں اضافہ کرتی ہے۔ امن و امان کے محافظوں کو انسانی، ہارڈویئر اور سافٹ ویئر کے مختلف پہلوؤں سے ہمہ جہت مضبوط بنانا، خصوصاً ٹیکنالوجیز کو ترقی دینا، جن میں اعداد و شمار کے تجزیے میں مصنوعی ذہانت کا ہدفمند استعمال بھی شامل ہے، سیکیورٹی فورسز کے فرائض کی انجام دہی کے معیار اور اسے آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
سیکیورٹی فورسز کے عظیم المرتبت شہداء کے درجات کی بلندی اور رحمت الٰہی کے لیے دعا اور تمام خاندانوں، اہلکاروں، سپاہیوں اور بہادر و غیرت مند جوانوں، خصوصاً سیکیورٹی فورسز کے بہادر، انتھک اور ذہین کمانڈر اور ان کی مجاہدانہ کاوشوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، مجھے امید ہے کہ ہمارے مولا حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی دعا سے وہ اسلامی ایران کی سلامتی، اقتدار اور عزت کو مزید بلند کرنے میں پہلے سے بڑھ کر کامیاب ہوں گے۔
سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای
8 اکتوبر 2026
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