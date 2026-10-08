کسی بھی طاقت کو آبنائے ہرمز اور خلیجِ فارس میں دھمکی یا مداخلت کا حق نہیں، جنرل احمد وحیدی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل احمد وحیدی نے سپاہ کی بحریہ کے دن کے موقع پر ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔
جنرل احمد وحیدی کے یومِ بحریہ کے موقع پر جاری کردہ پیغام کا متن درج ذیل ہے:
بسم الله الرحمٰن الرحیم
سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بہادر کمانڈ اور اس کے تمام شجاع، تاریخ ساز اور دلیر بحری جوانوں کے نام!
السلام علیکم!
8 اکتوبر، سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کا دن‘‘ اور شہید نادر مہدوی اور ان کے ساتھیوں کی خلیجِ ہمیشہ فارس میں امریکی جارح اور مجرم قوت کے خلاف جنگ میں شہادت کی برسی ہے؛ یہ وہ دن ہے جو ایرانی قوم کی تزویراتی یادداشت میں شہداء کے خون اور سپاہ کے طاقتور، عوامی اور انقلابی بحری جوانوں کے اقتدار و طاقت کے درمیان فکری اور بامعنی تعلق کی یاد دلاتا ہے۔
سپاہ کی بحریہ کو بجا طور پر ’’حماسوں کی فوج اور اساطیر کا آشیانہ‘‘ قرار دینا چاہیے؛ یہ وہ قوت ہے جس نے آٹھ سالہ دفاع مقدس کے دوران ایک افسانوی جنگ میں ایمان، جدت اور شجاعت کے ذریعے امریکی استکباری بحری طاقت کے توازن کو درہم برہم کیا اور چھوٹی چھوٹی ماہی گیری کی کشتیوں، لیکن بڑے عزم و ارادوں کے ساتھ، امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں اور جارح بیڑے کے سامنے ڈٹ گئی اور اس عظیم میدان میں ’’بڑے شیطان‘‘ پر غلبہ حاصل کرتے ہوئے وجود میں آئی۔
اس طاقت نے اس یادگار جنگ میں شاندار کارنامے انجام دینے اور دشمن کے جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کے بعد، آٹھ سالہ مسلط کردہ جنگ کے اختتام اور درپیش خطرات کے مطابق بحری اقتدار حاصل کرنے کے بعد، امریکی اور برطانوی جارح فوجیوں کو گرفتار کرنے کا ایک اور عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اب بھی یہ امریکی۔صہیونی مسلط کردہ تیسری جنگ کے دوران آبنائے ہرمز کو بند، منظم اور کنٹرول کرتے ہوئے اور جارح بیڑے کو خلیج فارس سے پسپائی پر مجبور کرکے، شجاعت اور شہادت کے ذریعے اپنے اعزازات کے ریکارڈ کو مکمل کر رہی ہے۔
سپاہ کی تزویراتی بحریہ نے نادر مہدوی اور اسحاق دارا جیسی اساطیری شخصیات کی تابناک موجودگی کے ساتھ اپنی پروقار زندگی کا آغاز کیا اور میجر جنرل شہید علی رضا تنگسیری اور میجر جنرل بہنام رضائی جیسے سربلند شیردل کمانڈروں کی بہادری سے اب عالمی شہرت حاصل کرچکی ہے۔ یہ طاقت اسی آزمودہ جذبے کے ساتھ دنیا کی انتہائی تزویراتی توانائی کی شریان کی محافظ اور اسلامی ایران کی بحری ریڈ لائن کی نگہبان ہے۔
ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس میدان میں ہماری حکمتِ عملی واضح، اصولی اور ناقابلِ تغیر ہے: خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے امن و امان کا معاملہ اندرونی اور علاقائی امن و امان کا معاملہ ہے اور خطے سے باہر کسی بھی طاقت کو دھمکی دینے، تسلط قائم کرنے اور اس میں مداخلت کرنے کا حق نہیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کی توانائی کی حیاتیاتی شریان اور اسلامی ایران کی تزویراتی ریڈ لائن ہے اور اس کی حفاظت قومی مفادات، قوم کی سلامتی اور ایران کی عزت و سربلندی کی حفاظت ہے۔
سپاہ کی طاقتور بحریہ، اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بحریہ کے ساتھ انتہائی ہم آہنگی اور باہمی تعاون کے عروج پر، مختلف اقسام کے نقطہ زن میزائلوں، حیرت انگیز حملہ آور ڈرونز، خوف پیدا کرنے والی تیز رفتار کشتیوں، الیکٹرانک جنگی صلاحیت اور چوکس ساحلی دفاعی نیٹ ورک کے ساتھ، اس خطے میں اپنے زیرِ انتظام پانیوں سے بحری جہازوں کی کسی بھی غیر مجاز آمدورفت کے لیے دشمن کی جانب سے کسی بھی غلط اندازے کے خلاف فیصلہ کن اور کاری ضرب کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
واضح کیا جاتا ہے کہ امریکی۔صہیونی کیمپ کی جانب سے کسی بھی دھمکی کا جواب اس فورس کی بیداری، ہم آہنگ کمانڈ اور ہمہ گیر آمادگی کے ساتھ دیا جائے گا۔
اے بہادر اور تاریخ ساز بحری جوانو! اللہ پر توکل، داخلی صلاحیتوں پر انحصار، مبعوث کی گئی عوامی حمایت اور اللہ کی نصرت کے وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے، رہبرِ انقلابِ اسلامی اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف حضرت آیت الله سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای (مدظلہ العالی) کے حکم اور قیادت میں، ہر وقت اور ہر میدان میں وطن عزیز اور تزویراتی آبنائے ہرمز کے دفاع کے لیے تیار رہیں۔
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