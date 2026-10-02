عراق سے امریکی انخلا خطے میں امریکی موجودگی کے خاتمے کا آغاز ہے، حزب اللہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزبالله لبنان نے عراق سے امریکی افواج کے انخلا پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے عراقی حکومت، عوام اور مرجعیت کو اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔
حزبالله نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی فوجی ناکامی اور ذلت کے ساتھ عراق سے نکلے ہیں، کیونکہ وہ اپنے طے شدہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے اور عراقی عوام کی آزاد ارادے کے سامنے ان کے تمام عزائم ناکام ہوگئے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق پر امریکی حملے اور قبضے کو دو دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردی، تسلط، ظلم و جبر، عراقی عوام کے خلاف دباؤ، اندرونی اختلافات کو ہوا دینا اور ملکی وسائل کی لوٹ مار جیسے مسائل پیدا ہوئے، جنہوں نے عراق کے لیے تباہی، مشکلات اور بڑے نقصانات چھوڑے۔
حزبالله نے کہا کہ یہ کامیابی عراقی عوام کی ثابت قدمی، بہادرانہ مزاحمت، مضبوط عزم اور اپنی سرزمین سے قابض قوتوں کو نکالنے کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہزاروں شہداء اور زخمیوں کی قربانیاں اس راستے میں پیش کی گئیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ کامیابی ایک بار پھر ثابت کرتی ہے کہ وقت گزرنے، قربانیوں میں اضافے، قابض قوتوں کی طاقت، تکبر اور جبر کے باوجود آزاد قوموں کو تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کے ارادوں کو توڑا جاسکتا ہے۔
حزبالله نے کہا کہ عوامی شعور، ثابت قدمی، مزاحمت اور آزادی، خودمختاری اور حقوق کے حصول کے عزم کے مقابلے میں قابض قوتوں کا انجام زوال، شکست اور خاتمہ ہی ہوتا ہے۔
بیان میں مزاحمتی کارکنوں، شہداء، زخمیوں اور تمام آزادی پسند افراد کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا، جن کی قربانیوں اور خون نے مغربی ایشیا میں امریکی فوجی موجودگی کے خاتمے کی راہ ہموار کی۔
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