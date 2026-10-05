ایران کا ریلوے نیٹ ورک خطے کے کئی ممالک کے مفادات کا ضامن ہے، ایرانی عہدیدار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران چیمبر آف کامرس کے ٹرانسپورٹ کمیشن کے چیئرمین پیمان سنندجی نے کہا کہ ملک کے ریلوے شعبے پر امریکی پابندیوں کے نفاذ کے بعد موجودہ حالات کے باوجود ایران کی ریلوے نقل و حمل کی صلاحیت اور خدمات کا معیار برقرار ہے۔
سنندجی نے مہر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول کی جانب سے حال ہی میں ایرانی ریلوے شعبے کو پابندیوں کا ہدف بنایا گیا ہے، تاہم کسی ادارے کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ریلوے کی تمام سرگرمیاں خودکار طور پر رک جائیں گی۔
انہوں نے واضح کیا کہ محض ریلوے شعبے پر پابندیاں عائد ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران میں ریل آپریشنز مکمل طور پر بند ہوجائیں گے۔
سنندجی نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں بین الاقوامی ادائیگیوں اور مالی تصفیوں، معاہداتی تعاون، ریلوے کے پرزہ جات اور آلات کی فراہمی اور ٹرینوں کے بیڑے کی دیکھ بھال جیسے معاملات متاثر ہو سکتے ہیں، تاہم ٹرینوں کی آمد و رفت بند نہیں ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کا ریلوے راستہ خطے کے متعدد ممالک کے ٹرانزٹ مفادات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور موجودہ جغرافیائی و سیاسی صورتحال نے ایران کے ریلوے نیٹ ورک کو وسطی ایشیا، قفقاز اور پاکستان کے درمیان ایک اہم رابطہ پل بنا دیا ہے۔
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