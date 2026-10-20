ایران نے فرانس، بیلجیم اور اٹلی میں موجود اپنے شہریوں کو سفر سے خبردار کردیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارتِ خارجہ نے فرانس، بیلجیم اور اٹلی کے حوالے سے سفری انتباہ جاری کرتے ہوئے اپنے ہم وطنوں سے کہا ہے کہ ان ممالک میں بدامنی اور عوامی نظم و ضبط میں خلل کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیشِ نظر حفاظتی ہدایات کو سنجیدگی سے لیں۔
اس انتباہ کے مطابق، ان ممالک میں اس وقت موجود ایرانی شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کشیدگی والے علاقوں اور جھڑپوں کے مقامات پر جانے سے گریز کریں اور غیر ضروری آمدورفت، بالخصوص بدامنی سے متاثرہ علاقوں میں کم سے کم رکھیں۔
ایرانی وزارتِ خارجہ نے بدامنی میں مزید اضافے، آمدورفت پر پابندیاں عائد ہونے اور عوامی نقل و حمل کی خدمات میں خلل پڑنے کے امکان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہم وطنوں سے کہا ہے کہ کسی بھی سفر یا نقل و حرکت سے پہلے تازہ ترین سکیورٹی صورتِ حال اور نقل و حمل کے حالات کا جائزہ لیں۔
اس ہدایت کے مطابق، فرانس، بیلجیم اور اٹلی میں موجود ایرانی شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ممالک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارتی مشنز کے رابطہ نمبرز بھی اپنے پاس رکھیں۔
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