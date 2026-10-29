  1. دنیا
29 اکتوبر، 2026، 4:32 PM

ایران کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند کریں، عمانی وزیر خارجہ کا امریکہ و اسرائیل سے مطالبہ

ایران کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند کریں، عمانی وزیر خارجہ کا امریکہ و اسرائیل سے مطالبہ

بدر البوسعیدی نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں کسی بھی نئی فوجی مہم جوئی کے سنگین نتائج برآمد ہوسکتے ہیں اور خلیج فارس کی سلامتی کی ذمہ داری علاقائی ممالک کو خود اٹھانی چاہیے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے امریکہ اور اسرائیل سے ایران کے خلاف دھمکیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

برطانوی چینل فور سے گفتگو کرتے ہوئے البوسعیدی نے کہا کہ خلیج فارس کی سلامتی خطے کے ممالک کو خود یقینی بنانی چاہیے اور انہیں اس مقصد کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ خطے کے دیگر ممالک بھی اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ جغرافیہ نے انہیں ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے اور ایران بھی اسی جغرافیائی حقیقت کا حصہ ہے۔

عمان کے وزیر خارجہ نے خلیج فارس میں سلامتی کے موجودہ انتظامات میں تبدیلی اور ایک نئے سکیورٹی فریم ورک کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کے مطابق، اس نئے نظام میں امریکہ پر انحصار کم کیا جانا چاہیے اور خطے کے ممالک کو اپنی سلامتی کے معاملات میں مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے۔

News ID 1942462

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو