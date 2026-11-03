مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غزہ کے سرکاری دفترِ اطلاعات نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے آغاز سے اب تک ۵ ہزار ۹۸۹ مرتبہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہزار ۵۹۳ فلسطینی شہید، ۵ ہزار ۷۴۸ زخمی اور ۲۱۷ گرفتار کیے جا چکے ہیں۔
اس رپورٹ کے مطابق، صہیونی حکومت نے صرف اکتوبر کے مہینے میں جنگ بندی کی ۷۵۳ خلاف ورزیاں کیں، یعنی اوسطاً روزانہ ۲۴ مرتبہ۔ ان خلاف ورزیوں میں ۳۴۶ مرتبہ فائرنگ، ۳۱۰ حملے اور بمباری کے واقعات، جبکہ گھروں کو دھماکوں سے تباہ کرنے کی ۶۴ کارروائیاں شامل ہیں۔
غزہ کے سرکاری دفترِ اطلاعات نے اعلان کیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں ۱۴۵ فلسطینی شہید، ۶۷۲ زخمی اور ۱۹ گرفتار ہوئے۔ اس مہینے شہید ہونے والوں میں ۲۱ بچے، ۱۴ خواتین اور ۲ بزرگ شامل ہیں۔
اس کے علاوہ، اکتوبر کے مہینے میں زخمی ہونے والوں میں بچوں، خواتین اور بزرگوں کا تناسب ۵۰.۷ فیصد رہا۔ زخمیوں میں سے مجموعی طور پر ۳۴۱ افراد کا تعلق ان طبقات سے تھا، جن میں ۱۸۲ بچے، ۱۲۹ خواتین اور ۳۰ بزرگ شامل ہیں۔
غزہ کے سرکاری دفترِ اطلاعات نے اپنے بیان کے اختتام پر ثالثوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکنے، گزرگاہوں کو دوبارہ کھولنے اور غزہ کی پٹی میں انسانی امداد اور ایندھن کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مداخلت کریں۔
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