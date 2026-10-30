آبنائے ہرمز میں بحری قزاقی جاری؛ سپاہ نے دو مزید آئل ٹینکروں کو روک لیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کی بحریہ کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے اعلان کیا کہ دو خلاف ورزی کرنے والے آئل ٹینکر آبنائے ہرمز کے مشرقی اور مغربی حصے میں غیر مجاز راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران انہیں حادثہ پیش آیا اور آبنائے ہرمز کے جنوبی سمندری علاقے میں روک لیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق، یہ دونوں آئل ٹینکر اپنے تمام نیویگیشن اور محلِ وقوع کا تعین کرنے والے نظام بند کرکے، امریکی دہشت گرد فوج کی حمایت سے، آبنائے ہرمز کے غیر مجاز راستے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔
متعدد ریڈیو انتباہات کے باوجود ان دونوں آئل ٹینکروں نے توجہ نہیں دی اور غیر محفوظ علاقے میں داخل ہوگئے، جس کے نتیجے میں انہیں حادثہ پیش آیا اور آبنائے ہرمز کے جنوبی ساحلی علاقے میں روک لیا گیا۔
سپاہ نے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کو روکنے اور ان میں آگ لگنے کا واقعہ امریکی دہشت گرد فوج کی شرارت اور آبنائے ہرمز سے متعلق ایرانی ضوابط کو نظرانداز کرنے اور ان کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔
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