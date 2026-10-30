آبنائے ہرمز میں سپاہ پاسداران کی کارروائی، دشمن لڑاکا طیارہ فرار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ نے آبنائے ہرمز میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے جزیرہ قشم کے قریب دشمن کے جنگی طیارے کو فرار کرنے پر مجبور کردیا۔
تفصیلات کے مطابق دشمن کے طیارے کی ایرانی فضائی حدود کے نزدیک مشکوک آمد کی خبر سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ نے بروقت کاروائی شروع کی اور مذکورہ طیارے کو روکنے کے بعد علاقے سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔
دوسری جانب، آبنائے ہرمز کے اطراف میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ ان میں آبنائے ہرمز کے ساحلی علاقے سیریک اور جزیرہ قشم کے قریب سمندری حدود میں ہونے والے دھماکے بھی شامل ہیں۔
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