سردیوں کی آمد کے ساتھ یورپ میں احتجاجی مظاہروں میں شدت کا امکان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ویب سائٹ پولیٹیکو نے پیش گوئی کی ہے کہ اخراجاتِ زندگی اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے اور نوجوانوں میں بڑھتی بے اطمینانی کے باعث یورپی یونین کے ممالک میں موسمِ خزاں اور سرما کے دوران احتجاجی مظاہروں کی لہر شدت اختیار کر سکتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، آئندہ نو ماہ کے دوران یورپ کے کئی اہم ممالک میں پارلیمانی اور صدارتی انتخابات بھی ہونے والے ہیں۔ ایسے میں سڑکوں پر احتجاجی مظاہروں میں اضافے سے سیاسی صورتِ حال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے اور انتخابی تیاریوں کا عمل بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
پولیٹیکو کے مطابق، اٹلی ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں کشیدگی بڑھ رہی ہے، جبکہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ٹرک ڈرائیوروں کے احتجاج میں بھی وسعت آ رہی ہے۔
فرانس میں بھی بدامنی اور گرفتاریاں جاری ہیں، جبکہ اسپین میں رہائش کا بحران احتجاجی مظاہروں کا بنیادی موضوع بن گیا ہے۔
رپورٹ میں مہنگائی، ایندھن اور رہائش کے اخراجات میں اضافے اور نوجوانوں میں بڑھتی بے اطمینانی کو یورپ میں احتجاجی تحریکوں کے پھیلاؤ کی اہم وجوہات قرار دیا گیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موسمِ سرما کی آمد کے ساتھ یہ مسائل مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں، جس سے یورپی ممالک کو سیاسی اور سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
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