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24 اکتوبر، 2026، 8:28 AM

ٹرمپ کی جنگی دھمکیوں کے بعد تیل 117 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گیا

ٹرمپ کی جنگی دھمکیوں کے بعد تیل 117 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گیا

ایران کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں اور خطے میں فوجی جھڑپوں میں اضافے کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور قیمت 117 ڈالر فی بیرل سے اوپر پہنچ گئی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جمعے کے روز عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 4 فیصد اضافے کے ساتھ 117.30 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ اسی دوران امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل کی قیمت بھی بڑھ کر 103.57 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔

تجزیہ کاروں کے مطابق، ایران کے خلاف ٹرمپ کی حالیہ دھمکیاں اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، بالخصوص سعودی عرب کے بنیادی ڈھانچے پر حالیہ حملے، تیل کی قیمتوں میں اضافے کی اہم وجوہات میں شامل ہیں۔

اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیشِ نظر سعودی عرب کی بڑی تیل کمپنی آرامکو نے اپنے دفاتر ظہران سے خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔

تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب سمندری محاذ پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سعودی عرب میں اہم تزویراتی اہداف پر حملوں نے عالمی سطح پر توانائی کی محفوظ فراہمی اور تیل کی ترسیل کے نظام کے تحفظ سے متعلق خدشات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔

News ID 1942321

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