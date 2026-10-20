مٹی کھائیں گے، لیکن اپنی سرزمین نہیں دیں گے، پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے ایرانی تاریخ اور اس سرزمین کے مجاہد مردوں کا حوالہ دیا۔
انہوں نے لکھا کہ ستار خان نے ایسے مقصد کے لیے جنگ لڑی جسے وہ ایران کے شایانِ شان سمجھتے تھے؛ یعنی آزادی، قانون اور قوم کی سربلندی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کو ایسے فرزندوں پر فخر ہے؛ ایسے مرد جنہوں نے اپنی اقدار کو صرف زبان سے نہیں، بلکہ اپنی ثابت قدمی اور استقامت سے بھی معنی کیا۔
صدر پزشکیان نے دشمن کی ہرزہ سرائی کے جواب میں کہا کہ ہم مٹی کھائیں گے، لیکن اپنی سرزمین نہیں دیں گے۔
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