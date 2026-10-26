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26 اکتوبر، 2026، 5:08 PM

تہران میں چار ملکی اجلاس کا آغاز

تہران میں چار ملکی اجلاس کا آغاز

پاکستان کی تجویز اور اسلامی جمہوریہ ایران کے تعاون و حمایت سے چار ملکی اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے۔

دانلوڈ 587 KB

News ID 1942385

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