https://ur.mehrnews.com/news/1942385/ 26 اکتوبر، 2026، 5:08 PM News ID 1942385 ویڈیو ویڈیو 26 اکتوبر، 2026، 5:08 PM تہران میں چار ملکی اجلاس کا آغاز پاکستان کی تجویز اور اسلامی جمہوریہ ایران کے تعاون و حمایت سے چار ملکی اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے۔ دانلوڈ 587 KB News ID 1942385 کپی شد مطالب مرتبط ایران،اسلامی ممالک کے درمیان اتحاداور یکجہتی کو مضبوط بنانےوالی ہر مفاہمت کی حمایت کرتا ہے، پزشکیان تہران میں چار فریقی اجلاس؛ خطے میں خودمختار سلامتی کے نظام کی تشکیل کی جانب ایک اہم قدم ایران میں چار فریقی اجلاس؛ جوہری پروگرام پر مذاکرات نہیں کریں گے، ایرانی عہدیدار لیبلز ایران سعودی عرب ترکیہ اجلاس
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