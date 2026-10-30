یمن کا میزائل اور ڈرون سے سعودی عرب کے اہم ڈھانچوں پر حملہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی مسلح افواج نے ایک بیان میں سعودی عرب کی جانب سے یمن پر حالیہ حملوں کے جواب میں سعودی عرب کے اندر مختلف اہداف کے خلاف چھ فوجی کارروائیاں انجام دینے کی اطلاع دی ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کارروائیوں کے دوران رأس التنورہ کی تیل کی تنصیبات، بقیق میں آرامکو کمپنی، ریاض میں خالد ایئرپورٹ، دمام میں شاہ فہد بین الاقوامی ہوائی اڈے، رابغ آئل ریفائنری اور نجران کے علاقے میں سعودی فوجی دستوں کے اجتماع کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔
یمنی مسلح افواج کے مطابق، یہ کارروائیاں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے انجام دی گئیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شاہ فہد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملے کے نتیجے میں اس ہوائی اڈے پر فضائی آمد و رفت متاثر ہوئی، جبکہ نجران کے علاقے میں کی جانے والی کارروائی کے باعث سعودی فوجیوں میں ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات پیش آئے۔ تاہم، ان دعوؤں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔
یمنی مسلح افواج نے اپنے بیان میں ان حملوں کو سعودی عرب کی حالیہ کارروائیوں اور عام شہریوں، بالخصوص خواتین اور بچوں کے قتلِ عام کا جواب قرار دیا ہے۔
بیان میں یمنی مسلح افواج نے سعودی عرب کی سرزمین کے اندر گہرائی تک فوجی اہداف کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ اقدامات یمن پر حملوں کے خاتمے اور اس کا محاصرہ ختم ہونے تک جاری رہیں گے۔
بیان کے اختتام پر یمنی مسلح افواج نے حملوں کے مقابلے میں اپنے مؤقف کو جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کشیدگی میں اضافے کا جواب فوجی کارروائیوں میں مزید شدت کے ذریعے دیا جائے گا۔
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