یمن کے ساتھ جنگ، سعودی عرب کے لیے بھائیوں کا قتل اور جان و مال کی بربادی کے سوا کچھ نہیں، مخبر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبرِ انقلابِ اسلامی کے مشیر اور معاون ڈاکٹر محمد مخبر نے یمن کے مظلوم، ثابت قدم اور مؤمن عوام کے خلاف سعودی عرب کی وسیع پیمانے پر جارحیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس راستے کو غلط قرار دیا اور امریکیوں پر اعتماد کرنے کے تجربے سے سبق سیکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
ڈاکٹر مخبر نے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ یمن کے ساتھ جنگ، بھائیوں کے قتل اور سعودی عرب کی جان و مال کو داؤ پر لگانے کے سوا کچھ نہیں۔
انہوں نے مزید لکھا کہ ہتھیاروں کا رخ، درست عالمِ اسلام کے پہلے دشمن، یعنی غاصب صیہونی حکومت، کی جانب ہونا چاہیے نہ کہ اس مؤمن اور ثابت قدم عوام کی طرف۔
مخبر نے مزید لکھا کہ ریاض اس غلطی کے ذریعے ٹرمپ کے عزائم میں شریک ہو رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو بھی قربان کر دیتا ہے، سعودیوں کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے۔
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