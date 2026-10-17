  1. ایران
17 اکتوبر، 2026، 4:13 PM

یمن کے ساتھ جنگ، سعودی عرب کے لیے بھائیوں کا قتل اور جان و مال کی بربادی کے سوا کچھ نہیں، مخبر

یمن کے ساتھ جنگ، سعودی عرب کے لیے بھائیوں کا قتل اور جان و مال کی بربادی کے سوا کچھ نہیں، مخبر

رہبرِ انقلابِ اسلامی کے مشیر اور معاون نے لکھا ہے کہ یمن کے ساتھ جنگ، بھائیوں کے قتل اور سعودی عرب کی جان و مال کو داؤ پر لگانے کے سوا کچھ نہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبرِ انقلابِ اسلامی کے مشیر اور معاون ڈاکٹر محمد مخبر نے یمن کے مظلوم، ثابت قدم اور مؤمن عوام کے خلاف سعودی عرب کی وسیع پیمانے پر جارحیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس راستے کو غلط قرار دیا اور امریکیوں پر اعتماد کرنے کے تجربے سے سبق سیکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔

ڈاکٹر مخبر نے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ یمن کے ساتھ جنگ، بھائیوں کے قتل اور سعودی عرب کی جان و مال کو داؤ پر لگانے کے سوا کچھ نہیں۔

انہوں نے مزید لکھا کہ ہتھیاروں کا رخ، درست عالمِ اسلام کے پہلے دشمن، یعنی غاصب صیہونی حکومت، کی جانب ہونا چاہیے نہ کہ اس مؤمن اور ثابت قدم عوام کی طرف۔

مخبر نے مزید لکھا کہ ریاض اس غلطی کے ذریعے ٹرمپ کے عزائم میں شریک ہو رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو بھی قربان کر دیتا ہے، سعودیوں کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے۔

News ID 1942176

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو