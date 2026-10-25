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25 اکتوبر، 2026، 2:49 PM

جنگ کے باعث یورپ کو 100 ارب یورو کا نقصان ہوا، ہسپانوی وزیراعظم

جنگ کے باعث یورپ کو 100 ارب یورو کا نقصان ہوا، ہسپانوی وزیراعظم

اسپین کے وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ یورپی عوام پر بھاری مالی بوجھ ڈال رہی ہے، اسی لیے ان کی حکومت نے متاثرہ شہریوں اور شعبوں کی مدد کے لیے 12 ارب یورو سے زائد کا امدادی پیکیج منظور کیا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسپین کے وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ اب تک یورپی عوام کو 100 ارب یورو سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اسپین کا اس جنگ کی حمایت نہ کرنا اور اس کے خلاف احتجاج کرنا درست فیصلہ تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بالآخر اس کی قیمت عام شہریوں کو ادا کرنا پڑے گی۔

سانچیز نے ایران کے خلاف جنگ کے اقتصادی نتائج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی وجہ سے اسپین کی پارلیمنٹ نے متاثرہ شہریوں اور شعبوں کی مدد کے لیے 12 ارب یورو سے زائد مالیت کے سماجی امدادی پیکیج کی منظوری دی ہے۔

اسپین کے وزیراعظم نے مزید کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ اس تباہ کن صورت حال کو ختم کیا جائے۔

News ID 1942173

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