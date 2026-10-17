او آئی سی اجلاس میں شرکت کے لیے عباس عراقچی بغداد پہنچ گئے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ہفتے کے روز عراق کے دارالحکومت بغداد پہنچ گئے، جہاں وہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے 52ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔
پروگرام کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ اجلاس میں ایران کا مؤقف پیش کریں گے اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ دوطرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔
بغداد پہنچنے کے فوراً بعد عباس عراقچی نے اس مقام پر حاضری دی جہاں امریکی حملے میں ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی القدس فورس کے سابق کمانڈر شہید لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس (الحشد الشعبی) کے نائب سربراہ شہید ابو مہدی المہندس کو شہید کیا گیا تھا۔
عراقچی نے دونوں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔
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