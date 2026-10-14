یمنی فوج کا سعودی عرب کے ہوائی اڈوں اور تیل تنصیبات پر حملہ، فوری انخلا کی وارننگ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحیی سریع نے سعودی عرب کی گہرائی میں کی جانے والی تازہ کارروائیوں کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی فورسز نے ظہران میں آرامکو کمپنی کی تنصیبات، شاہ خالد ایئرپورٹ اور ریاض میں آرامکو کی آئل ریفائنری کو بیلسٹک میزائلوں اور رہنمائی کے نظام سے لیس میزائلوں کے علاوہ ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔
جنرل یحیی سریع نے کہا کہ مذکورہ اہداف کو درست طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں سعودی عرب کے اندرونی علاقوں میں تباہی اور آگ لگنے کے واقعات پیش آئے۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے یمن کے خلاف 2 ہزار 281 فضائی اور میزائل حملے کیے ہیں اور اس دوران متعدد جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یمنی مسلح افواج کی جانب سے آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے ہوائی اڈوں اور تیل کی تنصیبات کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے سعودی عرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے خلاف جارحیت کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
جنرل یحییٰ سریع نے فضائی کمپنیوں، شہریوں اور نشانہ بنائی گئی تنصیبات کے ملازمین کو بھی خبردار کیا کہ وہ ان مقامات کے قریب جانے سے گریز کریں اور وہاں سے فوری طور پر انخلا کریں، کیونکہ یمنی مسلح افواج کے مطابق یہ مقامات ان کے جائز اہداف میں شامل ہیں۔
انہوں نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا کہ محاصرے کے جواب میں محاصرہ اور حملے کے جواب میں حملے کا اصول جاری رہے گا۔
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