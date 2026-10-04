آرامکو پر میزائل و ڈرون حملے کامیاب، مزید کارروائیاں جاری رہیں گی، جنرل یحیی سریع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحیی سریع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب نے صنعا اور یمن کے مختلف صوبوں پر 50 سے زائد فضائی اور میزائل حملے کیے ہیں۔
جنرل یحیی سریع کے مطابق سعودی حملوں میں صنعا کے علاوہ الجوف، تعز، عمران، حجہ اور صعدہ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد یمن کے خلاف جارحانہ حملوں کی مجموعی تعداد 1460 تک پہنچ گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان حملوں کے جواب میں یمنی مسلح افواج نے کئی میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے دو خصوصی فوجی کارروائیاں انجام دیں۔
بیان کے مطابق پہلی کارروائی میں سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی تیل کمپنی آرامکو کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسری کارروائی میں خریص کے علاقے میں آرامکو کی تنصیبات کو ہدف بنایا گیا۔
جنرل یحیی سریع نے دعویٰ کیا کہ دونوں کارروائیوں میں اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا اور متاثرہ مقامات پر بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔
ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب کے فوجی اڈوں اور تیل کی تنصیبات کے خلاف یمن میں تیار کیے گئے میزائلوں اور ڈرونز سے حملے جاری رہیں گے۔
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