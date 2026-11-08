مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحیی سریع نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے یمن اور اس کے عوام کے خلاف جارحیت اور قتل عام کے جواب میں انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سعودی حملوں میں تازہ ترین واقعات میں الوازعیہ کے بازار اور بنی حشیش کے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، جن کے نتیجے میں 120 افراد شہید اور زخمی ہوئے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ یمنی مسلح افواج نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے متعدد بیلسٹک اور کروز میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے چار خصوصی فوجی آپریشنز انجام دیے۔
جنرل یحیی سریع کے مطابق، پہلی کارروائی میں سعودی دارالحکومت ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے، آرامکو کے تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں اور مالیاتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کے بقول، حملے براہ راست اور درست اہداف پر کیے گئے اور متعلقہ مقامات کو نمایاں نقصان پہنچا۔
دوسری کارروائی میں بقیق کے علاقے میں واقع آرامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان کے مطابق، حملے براہ راست اہداف پر لگے اور وہاں آگ بھڑک اٹھی۔
تیسری کارروائی میں سعودی افسر فارس الشمری کی قیادت میں کام کرنے والے سعودی فوجی اہلکاروں کو الجوف صوبے کے مشرقی علاقے اور مأرب صوبے کے ضلع مدغل میں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔
چوتھی کارروائی لحج صوبے کے علاقے المضاربہ میں سعودی افسر بدر الحربی کی قیادت میں موجود سعودی فوجی اہلکاروں کے خلاف کی گئی، جس میں بھی بڑی تعداد میں اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔
جنرل یحیی سریع نے تاکید کی کہ یمنی مسلح افواج سعودی سرزمین کے اندر اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں گی تاکہ اپنے عوام کے خون کا بدلہ لیا جا سکے اور دشمن کے مقابلے میں دفاعی توازن قائم کیا جاسکے۔
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