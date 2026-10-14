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14 اکتوبر، 2026، 3:26 PM

ظہران میں آرامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، سعودی عرب کا اعتراف

ظہران میں آرامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، سعودی عرب کا اعتراف

سعودی وزارت توانائی نے تصدیق کی ہے کہ مشرقی صوبے کے شہر ظہران میں تیل کی کمپنی آرامکو کی ایک انتظامی عمارت کو حملے میں نشانہ بنایا گیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی وزارتِ توانائی نے کہا کہ منگل کی شام مشرقی صوبے کے شہر ظہران میں آرامکو کی ایک انتظامی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔

وزارت کے ذریعے کے مطابق، حملے کے نتیجے میں عمارت میں معمولی نوعیت کی آگ لگی، تاہم اس واقعے میں کسی شخص کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔

اس سے قبل خبررساں ادارے رائٹرز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا کہ ظہران میں آرامکو کے مرکزی دفتر کو ایک کواڈکاپٹر سے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق، کمپنی کی انتظامیہ نے اپنے ملازمین کو اگلے احکامات تک گھر سے کام کرنے کی ہدایت بھی دی تھی۔

یہ حملہ یمنی مسلح افواج کی جانب سے سعودی اتحاد کے ٹھکانوں کے خلاف کی جانے والی جوابی کارروائیوں کے دوران پیش آیا ہے۔

News ID 1942105

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