مستقل جنگ بندی کے لیے تیار ہیں؛ قومی اور اسلامی اصول یمن کی ریڈ لائن، انصار اللہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، انصارالله یمن کی سیاسی کونسل کے سینئر رکن البخیتی نے کہا ہے کہ ہم تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے اور محاصرے کے خاتمے کے لیے مستقل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ جامع سیاسی عمل کے قیام کے لیے یمنی-یمنی مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی سیاسی عمل کی بنیاد قومی، نسلی اور اسلامی اصولوں پر ہونی چاہیے؛ سب سے اہم اصول یمن کی حاکمیت اور خودمختاری ہے اور ہم ہرگز یہ قبول نہیں کریں گے کہ یمن کسی بیرونی سرپرستی میں رہے۔
آپ کا تبصرہ