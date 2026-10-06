یمنی مسلح افواج کی نئی فتوحات؛ الصلو علاقے کو آزاد کروا لیا گیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک یمنی فوجی ذرائع نے یمنی مسلح افواج کی نئی فتوحات کی اطلاع دی ہے۔
ایک فوجی ذرائع نے خبر رساں ایجنسی سبا کو بتایا ہے کہ یمنی مسلح افواج نے صوبۂ تعز کے ضلع الصلو سے سعودی کرائے کے جنگجوؤں کو نکال باہر کیا ہے۔
اس سے قبل بھی ایک یمنی فوجی ذرائع نے تعز میں جبل مطران پر یمنی مسلح افواج کے کنٹرول حاصل کرنے کی اطلاع دی تھی۔
چند گھنٹے قبل، یمن کے ایک اعلیٰ سطحی فوجی عہدیدار نے المیادین سے گفتگو میں کہا تھا کہ یمنی مسلح افواج صوبۂ تعز کے 2 ہزار مربع کلومیٹر سے زائد رقبے کو آزاد کروانے اور سعودی دشمن سے وابستہ عناصر کو المعافر اور المواسط کے علاقوں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔
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