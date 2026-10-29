پوٹن اور السیسی کا الضبعہ جوہری بجلی گھر کے منصوبے پر تبادلہ خیال

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے روس افریقہ سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی اور الضبعہ جوہری بجلی گھر کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔
روسی خبر رساں ادارے اسپوٹنک کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا اور تصدیق کی کہ اس پر کام طے شدہ نظام الاوقات کے مطابق جاری ہے۔
ملاقات میں پوٹن نے روس اور مصر کے تعلقات کو باہمی احترام اور تعاون پر مبنی قرار دیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
رپورٹ کے مطابق، 2026 کے پہلے نصف میں 12 لاکھ سے زیادہ روسی سیاحوں نے مصر کا دورہ کیا۔
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