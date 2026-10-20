خلیج فارس میں 40 سے زائد خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے خلاف کارروائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خلیج فارس کے آبی راستے کے انتظامی ادارے نے ایک پیغام میں جہازوں کی عدم تعمیل سے متعلق فہرست کی تازہ صورت حال بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک 122 جہازوں کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
ادارے کے مطابق، 19 جہازوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں تاکہ انہیں عدم تعمیل کی فہرست میں شامل ہونے سے روکا جا سکے یا فہرست سے خارج کیا جا سکے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دو جہازوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرکے فہرست سے نکلنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جبکہ تقریباً 30 جہازوں کو انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے جواب نہ دینے کی صورت میں انہیں بھی عدم تعمیل کی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا۔
خلیج فارس کے آبی راستے کے انتظامی ادارے نے واضح کیا ہے کہ اگر جہازوں کے منتظمین رضاکارانہ طور پر اپنی خلاف ورزیوں کے ازالے کے لیے اقدامات کریں تو انہیں فہرست سے خارج کرنے کے عمل میں سہولت فراہم کی جائے گی۔
آپ کا تبصرہ