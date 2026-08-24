خلاف ورزی کرنے والے جہازوں پر جرمانہ اور ضبطی کی کارروائی ہوگی، ایران کی وارننگ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلیج فارس آبی راستہ انتظامی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی نقل و حمل کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
ایرانی حکام کے مطابق جو بحری جہاز ایران کے مقرر کردہ ٹرانزٹ ضوابط کی خلاف ورزی کریں گے، انہیں مستقبل میں آبنائے ہرمز سے گزرنے پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں جرمانہ، جہاز کو روکنا یا ضبط کرنا شامل ہے۔
خلیج فارس آبنائے اتھارٹی نے خلیج فارس سے سامان کی آمد و رفت کرنے والے مالکان اور کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی جہاز کو کرائے پر لینے سے پہلے خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کی تازہ فہرست ضرور چیک کریں۔
اتھارٹی نے کہا کہ آج کے بعد جو بھی بحری جہاز فہرست میں شامل جہازوں کے ساتھ تعاون کریں گے، چاہے وہ جہاز سے جہاز تک سامان کی منتقلی، دوبارہ ترسیل یا کسی اور ذریعے سے ہو، انہیں بھی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا۔
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