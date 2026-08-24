عمانی وزیر خارجہ آبنائے ہرمز پر مذاکرات کے لیے تہران پہنچیں گے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عمان کے وزیر خارجہ سید بدر البوسعیدی منگل کو ایران کے دارالحکومت تہران کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ایرانی حکام کے ساتھ دوطرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر مذاکرات کریں گے۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ عمانی وزیر خارجہ اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں ایران اور عمان کے باہمی تعلقات، علاقائی مسائل اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
بقائی کے مطابق اس دورے کا مقصد ایران اور عمان کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانا اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے دونوں ساحلی ممالک کے درمیان جاری سیاسی مشاورت کو آگے بڑھانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور علاقائی سلامتی کے لیے مشترکہ کوششوں کا حصہ ہیں۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز سے متعلق مختلف علاقائی معاملات پر مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔
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