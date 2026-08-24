تہران؛ 40ویں عالمی وحدت کانفرنس میں 30 ممالک سے مہمان شریک ہوں گے

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مجمع جہانی تقریب مذاہبِ اسلامی کے سیکریٹری جنرل حجت الاسلام حمید شہریاری نے آج پیر، 24 اگست کو انقلابِ اسلامی کے ہنری مرکز میں 40ویں بین الاقوامی وحدت کانفرنس کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانفرنس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وحدت کانفرنس کا آغاز آج شام سے آن لائن ویبینارز کے ذریعے ہوگا اور یہ سلسلہ ایک ہفتے تک جاری رہے گا۔ کورونا کے زمانے سے ویبینارز کے انعقاد کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس سال بھی ہفتے کے دوران 12 شعبوں میں آن لائن نشستیں منعقد ہوں گی۔ ان ویبینارز میں دنیا کے تقریباً 30 ممالک سے 140 کے قریب افراد شرکت کریں گے۔
انہوں نے بتایا کہ کانفرنس کے لیے 2 ہزار سے زائد دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں۔ سفری مشکلات کے باوجود تقریباً 80 غیر ملکی مہمان کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ صوبائی سطح پر بھی محدود تعداد میں مہمان شریک ہوں گے۔
شہریاری نے کہا کہ پہلی مرتبہ چار نسلی و ثقافتی اعتبار سے اہم صوبوں، یعنی گلستان، خراسانِ رضوی، مشرقی آذربائیجان اور کردستان میں چار بین الاقوامی کانفرنسیں منعقد کی جائیں گی اور ان نشستوں میں اندرونِ ملک سے آنے والے مہمان شرکت کریں گے۔
مجمع جہانی تقریب مذاہبِ اسلامی کے سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ اس سال بین الاقوامی میڈیا سے تعلق رکھنے والی 10 ممتاز شخصیات نے ہماری دعوت قبول کی ہے۔ ان کی شرکت سے تقریبِ مذاہب کے پیغام اور بیانیے کو دنیا بھر کے کروڑوں ناظرین اور سامعین تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے مختلف صوبوں اور دنیا کے مختلف ممالک سے تقریباً 700 ملکی و غیر ملکی مہمانوں کی شرکت کا بھی ذکر کیا۔
حجت الاسلام شہریاری نے مزید بتایا کہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب جمعرات، 27 اگست کو ملکی و غیر ملکی مہمانوں کی موجودگی میں منعقد ہوگی اور صدرِ مملکت اس موقع پر خطاب کریں گے۔ اس روز مہمانوں کے خطابات پر مشتمل دو خصوصی پینل بھی منعقد ہوں گے، جبکہ مراجعِ عظام کے پیغامات بھی پیش کیے جائیں گے۔
انہوں نے جمعہ کے پروگراموں کے حوالے سے بتایا کہ جمعہ کی صبح دو نشستیں ملکی و غیر ملکی مہمانوں کی شرکت کے ساتھ منعقد ہوں گی، جبکہ ایک نشست ’’اسلامی بیداری‘‘ کے موضوع پر ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ جمعہ 28 اگست کی شام وزیر خارجہ کی میزبانی میں عشائیہ دیا جائے گا، جس میں شرکاء کو وزیر خارجہ سے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور حالیہ علاقائی تحولات کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی۔
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