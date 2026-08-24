حماس کا مغربی کنارے اور مقبوضہ القدس میں صہیونی آبادکاروں کی کاروائیوں پر سخت ردعمل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حماس کے سینئر رہنما محمود مرداوی نے مقبوضہ مغربی کنارے اور القدس میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب صیہونی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے حملوں پر خبردار کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اغوار کے علاقے میں گھروں اور زرعی و صنعتی تنصیبات کی تباہی اور شمالی رام اللہ میں ایک فیکٹری کو نذرِ آتش کرنا، فلسطینی عوام کے خلاف منظم دہشت گردی کی واضح مثالیں ہیں۔ ان کے مطابق یہ کاروائیاں قابض حکومت کی حمایت یافتہ انتہاپسند آبادکار تنظیموں کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔
مرداوی نے کہا کہ قتل، آتش زنی اور خوف و ہراس کے ذریعے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔
انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی خاموشی اور کمزور ردِعمل ترک کرے، کیونکہ اس طرزِ عمل سے قابض حکومت اور آبادکاروں کو اپنی کاروائیاں مزید بڑھانے کا حوصلہ مل رہا ہے۔
حماس رہنما نے فلسطینی عوام پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے اتحاد اور مزاحمت کو مضبوط کریں، آبادکاروں کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ممکنہ ذرائع بروئے کار لائیں اور قابض حکومت کے خلاف مزاحمت میں مزید شدت پیدا کریں۔
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