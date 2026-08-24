امریکہ کی ایران سے متعلق 60 اداروں، افراد اور بحری جہازوں پر نئی پابندیاں

مہر خبررساں ایجنسی نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی وزیرِ خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی جانب سے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی تفصیلات بیان کیے جانے کے دوران، امریکی وزارتِ خزانہ نے اعلان کیا کہ ٹرمپ کے حکم پر ایران کے خلاف ایک وسیع پابندیوں کی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایران سے متعلق 60 اداروں، افراد اور بحری جہازوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
اسکاٹ بیسنٹ نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ آج صدر ٹرمپ کے حکم پر ہم نے ایران کے خلاف ایک مکمل اور وسیع اقتصادی کاروائی شروع کر دی ہے۔ یہ ایک بے مثال مہم ہے، جس کا ہدف ایران اور وہ تمام عناصر ہیں جو اسے سہولت اور حمایت فراہم کرتے ہیں۔ ایران سے متعلق 60 اداروں، افراد اور بحری جہازوں پر جوہری توانائی، میزائل اور تیل کے شعبوں میں پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ان پابندیوں کا ہدف متحدہ عرب امارات، ہانگ کانگ، چین، سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ میں موجود کمپنیوں اور ’’شیڈو فلیٹ‘‘ کے بحری جہازوں کو بھی بنایا گیا ہے۔
امریکی وزیرِ خزانہ نے مزید کہا کہ ہم نے ایران کی معیشت اور نظام کو تباہ کرنے کے لیے کاروائی شروع کر دی ہے۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ اقتصادی تعلقات ختم کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ ہماری کاروائیاں ایرانی نظام کو شدید دباؤ میں لائیں گی اور سپاہِ پاسداران کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ ہر ملک کو اپنی سرگرمیاں روکنے کے لیے ایک مقررہ مدت دی جائے گی اور اگر ممالک نے مطلوبہ اقدامات نہ کیے تو امریکہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یک طرفہ کاروائی کرے گا۔
بیسنٹ نے ان ممالک کو بھی خبردار کیا جو ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں سہولت فراہم کرتے ہیں یا اپنے بینکوں کو ایرانی نظام کی نمائندگی میں استعمال ہونے دیتے ہیں۔
امریکی وزیرِ خزانہ کے مطابق، متعلقہ ممالک کو وزارتِ خزانہ کی جانب سے شناخت کی گئی سرگرمیاں روکنے کے لیے مہلت دی جائے گی، جن میں بیرونِ ملک ایرانی بینکوں کی شاخوں کو بند کرنا بھی شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ جو بھی ادارہ ایران کے لیے منی لانڈرنگ میں سہولت فراہم کرے گا، اسے امریکی ڈالر پر مبنی مالیاتی نظام سے خارج کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی پابندیوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ ہمارے تعاون کے فوائد حاصل کریں گے، جبکہ جو لوگ اپنی قسمت کو ایرانی نظام کے ساتھ جوڑیں گے، انہیں تنہائی کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ نئی پابندیوں کا ہدف بیرونِ ملک ایران کی جانب سے مبینہ طور پر استعمال کیے جانے والے پانچ اہم اقتصادی شعبے ہیں: ڈیجیٹل اثاثے، ٹیکنالوجی، سونا، ہوا بازی اور بحری نقل و حمل۔
بیسنٹ نے مزید کہا کہ ہم دوسری جنگِ عظیم میں نارمنڈی میں اترنے کے جذبے کے ساتھ ایران کے خلاف یہ اقتصادی حملہ شروع کر رہے ہیں۔
انہوں نے ایران پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے کسی بھی دوسرے نظام کے مقابلے میں ایران نے امریکی شہریوں اور فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے میں زیادہ کردار ادا کیا ہے۔
ان کے مطابق، امریکی معیشت کی طاقت واشنگٹن کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنی فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ مسلسل مالی کاروائی بھی جاری رکھے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کی جانب سے تیل کی اسمگلنگ اور پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال کیے جانے والے تمام رابطوں، سہولت کاروں اور نیٹ ورکس کی نشاندہی کر لی ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ جو ممالک ایرانی نظام کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین میں سہولت فراہم کرتے ہیں، انہیں ہمارا پیغام سمجھنا ہوگا اور فوری طور پر اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس ہفتے کے اختتام تک آپ ایران کی وجہ سے ایک بڑے مالیاتی ادارے پر پابندیاں عائد ہوتے دیکھیں گے۔
بیسنٹ نے مزید الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر اس اقتصادی شریان کو کاٹ دیں گے جو ایرانی نظام کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ایرانی نظام کا آخری سہارا ان ممالک کے لیے ایک غلط نتیجہ ہوگا جو ایران کے خطرے سے بچنے کی امید میں بدستور اسے مالی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔
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