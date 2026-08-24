  1. ایران
24 اگست، 2026، 10:00 PM

اگر دشمن کی غلط فہمیوں کا تسلسل جاری رہا تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ فیصلہ کن ہوگا، مشیر رہبر انقلاب

اگر دشمن کی غلط فہمیوں کا تسلسل جاری رہا تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ فیصلہ کن ہوگا، مشیر رہبر انقلاب

رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر و معاون ڈاکٹر محمد مخبر نے امریکی صدر کی ایران مخالف دھمکیوں کے جواب میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے کہ یہ اسٹریٹجک شکست آپ کی غلط فہمیوں کے تسلسل کا ایک واضح انتباہ ہے۔ ایران کا جواب ماضی کے مقابلے میں زیادہ فیصلہ کن ہوگا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبر انقلابِ اسلامی کے مشیر محمد مخبر نے امریکی صدر اور ان کے حامیوں کی ایران مخالف دھمکیوں کے ردِعمل میں سماجی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ ایران کو نشانہ بنانے والی 47 سالہ دشمنانہ حکمتِ عملی، جس میں پابندیاں، جنگ اور ایران کو تقسیم کرنے کی سازشیں شامل تھیں، نہ صرف ناکام رہی، بلکہ آج آپ کو آبنائے ہرمز میں ایران کی قومی یکجہتی اور اسلامی جمہوریہ کی مؤثر دفاعی طاقت کا سامنا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسٹریٹجک شکست آپ کی غلط فہمیوں کے تسلسل کا ایک واضح انتباہ ہے۔ دوبارہ غلطی کی صورت میں ایران کا جواب پہلے سے زیادہ فیصلہ کن ہوگا۔

News ID 1940847

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