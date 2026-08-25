  1. سياسي
25 اگست، 2026، 10:53 AM

اب کوئی بھی امریکہ کے بڑے بڑے دعوؤں پر یقین نہیں کرتا، قالیباف

اب کوئی بھی امریکہ کے بڑے بڑے دعوؤں پر یقین نہیں کرتا، قالیباف

ایرانی قومی اسمبلی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ اب کوئی بھی امریکیوں کی بڑے بڑے دعوؤں پر یقین نہیں کرتا۔ ایران کے تجارتی شراکت داروں نے ہمیں پیغامات بھیج کر کہا ہے کہ وہ امریکہ کی دھمکیوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی قومی اسمبلی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکیوں کی بے بنیاد دھمکیوں کے جواب میں کہا ہے کہ امریکی جانتے ہیں کہ اب کوئی بھی ان کے بڑے بڑے دعوؤں پر یقین نہیں کرتا۔

انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اس وقت اقتصادی اعتبار سے ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس سے زیادہ محدود کر سکے۔

ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مزید زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے تجارتی شراکت داروں نے ذرائعِ ابلاغ کے ذریعے اور ہمیں پیغامات بھیج کر واضح کیا ہے کہ وہ امریکیوں کے ان بیانات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔

News ID 1940857

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