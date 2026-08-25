ایران کے خلاف اقدام عالمی اقتصادی جنگ میں بدل سکتا ہے، عبرانی اخبار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عبرانی زبان کے روزنامے یدیعوت آحارانوت نے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ کے عالمی سطح پر ممکنہ نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق اخبار نے رپورٹ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے ایران پر اقتصادی دباؤ کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کیا ہے، جسے اقتصادی اخراج کی کارروائی کا نام دیا گیا ہے۔
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ واشنگٹن ان ممالک اور اداروں پر دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے جو ایران کے ساتھ اقتصادی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔
رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف ثانوی پابندیوں کا نفاذ اس ملک کی سرحدوں سے باہر بھی وسیع اثرات مرتب کرسکتا ہے۔ اگر امریکہ ایران کے ساتھ اقتصادی تعلقات رکھنے کی وجہ سے چین، روس، ملائیشیا، پاکستان، ترکی اور قطر جیسے ممالک کو بھی نشانہ بناتا ہے تو اقتصادی جنگ قابو سے باہر ہوسکتی ہے اور ایک عالمی اقتصادی جنگ، سب کے خلاف سب میں تبدیل ہوسکتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق تاریخی تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومتیں لازمی طور پر پابندیوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتیں۔ اس لیے یہ واضح نہیں کہ اقتصادی دباؤ تہران کو جنگ ختم کرنے یا اپنی پالیسیوں میں تبدیلی پر مجبور کرسکے گا۔
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