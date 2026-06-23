آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے ایران اور عمان کا بڑا فیصلہ، مشترکہ ورکنگ گروپ قائم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عمان اور ایران نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے مستقبل کے انتظام کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات عمان کی وزارت خارجہ کی جانب سے منگل کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہی گئی۔
یہ بیان ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مسقط کے دورے اور عمانی حکام سے ملاقاتوں کے بعد جاری کیا گیا۔
ایرانی وفد نے اپنے دورے کے دوران عمان کے سلطان ہیثم بن طارق سے ملاقات کی، جبکہ عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی کے ساتھ بھی تفصیلی مذاکرات کیے۔
دونوں ممالک نے بین الاقوامی قانون کے مطابق اس اہم آبی گزرگاہ میں محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا کہ آبنائے ہرمز میں اپنے علاقائی پانیوں پر دونوں ممالک کی خودمختاری اور خودمختار حقوق کا مکمل احترام کیا جائے گا۔
بیان کے مطابق فریقین نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی دفعات کے تحت آبنائے ہرمز سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا اور اس سلسلے میں دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کے درمیان مشترکہ ورکنگ گروپ کے ذریعے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
یہ ورکنگ گروپ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے مستقبل کے انتظام، وہاں فراہم کی جانے والی خدمات اور ان سے متعلق اخراجات کے بارے میں بین الاقوامی معیار کے مطابق ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔
ایران اور عمان نے اس معاملے پر آبنائے ہرمز سے متصل دیگر ساحلی ممالک اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ بھی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
دونوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز سے متعلق تمام اقدامات میں ریاستی خودمختاری کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران اور عمان آبنائے ہرمز کو عالمی جہاز رانی کے لیے محفوظ اور کھلا راستہ برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، جبکہ سمندری سلامتی، جہاز رانی کی آزادی اور خطے کے استحکام کے فروغ کے لیے باہمی تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔
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