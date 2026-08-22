مسلح دہشت گرد گروہ ایران میں داخل ہونے میں ناکام، ایک رکن ہلاک

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پولیس کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل سعید منتظرالمہدی نے کہا ہے کہ ایک مسلح گروہ کی جانب سے ایران میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، جبکہ سرحدی محافظوں کی کارروائی میں گروہ کا ایک رکن ہلاک ہوگیا۔
ایرانی میڈیا کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا کہ سراوان سرحدی رجمنٹ کے اہلکاروں نے انٹیلی جنس معلومات اور مکمل آپریشنل تیاری کی بنیاد پر ایک مسلح گروہ کی مشکوک نقل و حرکت کا پتہ لگایا، جو ایران میں داخل ہو کر تخریبی کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔
انہوں نے کہا کہ سرحدی محافظوں نے دراندازوں کا راستہ روک لیا، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کارروائی کے دوران مسلح گروہ کا ایک رکن مارا گیا۔
بریگیڈیئر جنرل سعید منتظرالمہدی کے مطابق باقی افراد واپس سرحد پار فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ علاقے کی تلاشی کے دوران اسلحہ اور مواصلاتی آلات بھی برآمد کرکے قبضے میں لے لیے گئے۔
ایرانی حکام کے مطابق سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی اقدامات کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی تخریبی سرگرمی یا غیر قانونی دراندازی کو روکا جا سکے۔
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