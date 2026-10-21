یمنی مسلح افواج کی ریاض کو سخت وارننگ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحییٰ سریع نے کہا ہے کہ سعودی مجرم دشمن، یمنی عوام کو قتل کرنے کے لیے اسلحہ اور فوجی سازوسامان منتقل کرنے کی غرض سے الریان ہوائی اڈے کو استعمال کر رہا ہے۔
یحییٰ سریع نے بتایا کہ یمن کی مسلح افواج نے اس فوجی سازوسامان کے خلاف کارروائی کی ہے جسے سعودی عرب نے فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے الریان ہوائی اڈے پر منتقل کیا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اللہ کے فضل سے یمن کی مسلح افواج نے اس فوجی سازوسامان کو نشانہ بنانے کے لیے کارروائی کی، جسے سعودی دشمن نے فوجی مال بردار طیاروں کے ذریعے الریان ہوائی اڈے پر منتقل کیا تھا۔
یحییٰ سریع نے زور دے کر کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے سعودی دشمن کو خبردار کیا ہے کہ وہ فوجی مقاصد کے لیے شہری تنصیبات استعمال نہ کرے۔
انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کے خلاف اس اقدام کے مجرمانہ نتائج کو نظرانداز کرنے کی صورت میں سعودی فریق کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے اقدامات کے نتائج کو نظرانداز کرنے کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔
دریں اثنا، اس سے چند منٹ قبل ذرائعِ ابلاغ نے اطلاع دی تھی کہ جنوب مشرقی یمن کے صوبے حضرموت کے شہر المکلا میں واقع الریان ہوائی اڈے کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
بعض ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ یمن کی مسلح افواج نے الریان ہوائی اڈے پر سعودی فوج کے کمانڈروں کے اجتماع کو نشانہ بنایا ہے۔
ان ذرائع کے مطابق، یہ حملہ بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیا گیا، جو اپنے اہداف پر درست طور پر لگے۔ موصولہ اطلاعات میں اس حملے کے نتیجے میں متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
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