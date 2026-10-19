جنرل عاصم منیر کا رواں ہفتے تہران کا دورہ متوقع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر رواں ہفتے ایران کا دورہ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بعض صحافیوں کی جانب سے سامنے آنے والی غیر مصدقہ اطلاعات میں اس دورے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
یہ ممکنہ دورہ ایران اور پاکستان کے درمیان دوطرفہ امور، بالخصوص سکیورٹی کے شعبے میں قریبی تعاون کے تناظر میں اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ، خطے کی حالیہ صورت حال اور ایران و امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو بھی اس دورے کے ممکنہ پس منظر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
ایرانی حکام اس سے قبل کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کی ترسیل اور رابطوں میں بنیادی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان رابطوں میں پاکستانی حکام کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کیا جاتا ہے، جبکہ بعد ازاں قطر کے ذریعے بھی یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔
تاہم، مہر نیوز ایجنسی کی جانب سے یہ خبر شائع کیے جانے تک ایرانی اور پاکستانی سفارتی ذرائع نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ممکنہ دورۂ تہران کی باضابطہ تصدیق نہیں کی تھی۔
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