اسلام آباد میں جامعہ المصطفٰی العالمیہ کے بین المدارس علمی مقابلوں کی اختتامی تقریب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ شعبۂ پاکستان کے زیر اہتمام جامعۃ الکوثر، اسلام آباد میں دینی مدارس کے طلبہ کے مابین منعقدہ بین المدارس علمی مقابلوں کی اختتامی تقریب اور سالانہ تقسیمِ انعامات کی تقریب منعقد ہوئی۔
تقریب میں مدارس دینیہ کے مہتمم حضرات، اساتذہ، طلبہ، دینی و علمی شخصیات اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز افراد نے بھی شرکت کی۔
جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے پاکستان میں نمائندہ حجت الاسلام والمسلمین علی شمسی پور اور جمہوریہ اسلامی ایران کے سفارت خانے کے ثقافتی شعبے کے ڈائریکٹر مجید مشکی بھی تقریب میں موجود تھے۔
تقریب کا بنیادی مقصد دینی مدارس کے طلبہ کی علمی و تحقیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، ان میں علمی سرگرمیوں کا ذوق پیدا کرنا، تعلیمی میدان میں صحت مند مسابقت کو فروغ دینا اور دینی علوم کے حصول میں ان کی استعداد و قابلیت کو مزید نکھارنے کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔
اس موقع پر علامہ سید ساجد علی نقوی اور رئیس الواعظین، محسن ملت علامہ سید محمد تقی نقوی نے تقریب سے خطاب کیا۔
انہوں نے دینی تعلیم، علمی سرگرمیوں اور طلبہ کی فکری و تعلیمی تربیت کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔
تقریب میں علمائے کرام اور دینی شخصیات کی موجودگی نے دینی مدارس کے علمی و تربیتی ماحول کو فروغ دینے اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کے عزم کو نمایاں کیا۔
اختتامی تقریب کے دوران مختلف علمی مقابلوں میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔
اس موقع پر کامیاب طلبہ کی حوصلہ افزائی کی گئی اور دینی علوم کے میدان میں ان کی محنت اور علمی استعداد کو سراہا گیا۔
جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ان علمی مقابلوں کو دینی مدارس کے طلبہ کے درمیان علمی تبادلے، تحقیقی رجحانات کی تقویت اور تعلیمی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک اہم سرگرمی قرار دیا گیا۔ ایسی سرگرمیاں طلبہ میں مطالعے، تحقیق اور علمی مباحثے کا شوق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔
تقریب میں علامہ سید ساجد علی نقوی سمیت دیگر علمائے کرام، اساتذہ اور دینی شخصیات کی شرکت نے دینی مدارس کے طلبہ کی علمی ترقی، تربیت اور حوصلہ افزائی کے لیے اجتماعی توجہ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
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