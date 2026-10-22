  1. دنیا
22 اکتوبر، 2026، 12:02 PM

انقرہ میں ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے سہ فریقی معاہدے کے خلاف مظاہرہ

انقرہ میں ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے سہ فریقی معاہدے کے خلاف مظاہرہ

مظاہرین نے صدر رجب طیب اردوان سے مطالبہ کیا کہ وہ ترکی کو یمن پر حملے میں ملوث نہ کریں اور اسرائیل یا امریکہ کا سپاہی بننے سے انکار کرتے ہوئے اس معاہدے کی مخالفت کی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ترکی کے ذرائع ابلاغ نے دارالحکومت انقرہ میں ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والے سہ فریقی معاہدے کے خلاف مظاہرے کی اطلاع دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق انقرہ میں متعدد مظاہرین نے ایک اجتماع منعقد کرکے ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے سہ فریقی معاہدے کی مخالفت کا اظہار کیا۔

مظاہرین نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ملک کو یمن پر حملے میں ملوث نہ کریں اور ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائیں جسے مظاہرین نے تاریخ کا سب سے بڑا جرم قرار دیا۔

مظاہرین نے اس موقع پر مختلف نعرے بھی لگائے، جن میں ’’ہم اسرائیل یا امریکہ کے سپاہی نہیں بنیں گے‘‘ کا نعرہ شامل تھا۔ ان نعروں کے ذریعے انہوں نے مذکورہ معاہدے اور اس کے ممکنہ نتائج کے بارے میں اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔

News ID 1942283

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