گیارہویں قومی اعتکاف کانفرنس تہران میں شروع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، گیارہویں قومی اعتکاف کانفرنس، امامِ مجاہد، شہید حضرت آیت الله العظمیٰ سید علی خامنہ ای کی یاد میں منعقدہ تقریب کے ساتھ، آج سے 16 اکتوبر تک منعقدہ ہوگی۔ حضرت آیت الله العظمیٰ سید علی خامنہ ای سنتِ حسنہ اعتکاف کے احیاگر تھے۔
یہ تین روزہ پروگرام آٹھویں بین الاقوامی جشنِ اعتکاف کی اختتامی تقریب، علمی و تخصصی نشستوں، تربیتی ورکشاپس اور ایران و دنیا کے نمایاں اعتکاف کی تقریبات کے تجربات کے تبادلے پر مشتمل ہوگا۔
اس کا مقصد اس معنوی فریضے کے معیار اور محتوا کو بہتر بنانا ہے۔
مرکزی دفترِ اعتکاف کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق، گیارہویں قومی اعتکاف کانفرنس، امامِ مجاہد، شہید حضرت آیت الله العظمیٰ سید علی خامنہ ای کی یاد میں منعقدہ تقریب کے ساتھ، «سنتِ حسنہ اعتکاف کے احیاگر» کے عنوان سے آج سے 16 اکتوبر تک منعقد ہوگی۔
مرکزی دفترِ اعتکاف میں کی گئی منصوبہ بندی کے مطابق، اس تین روزہ پروگرام کے دوران آٹھویں بین الاقوامی جشنِ اعتکاف کی اختتامی تقریب بھی منعقد ہوگی، جس میں اس شعبے کی منتخب شخصیات اور سرگرم کارکنان شرکت کریں گے۔
اس معنوی فریضے کے معیار، محتوا اور انتظامی و اجرائی سطح کو بہتر بنانے کے لیے کانفرنس کے انعقاد کے دوران تربیتی ورکشاپس، تخصصی کمیشنز اور متعدد علمی نشستوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ایران اور دنیا کے نمایاں اعتکاف کے حوالے سے «تجربات کے اندراج اور تجربات کے مطالعے» کے عنوان سے نشستوں کا انعقاد بھی گیارہویں قومی اعتکاف کانفرنس کے اہم حصوں میں شامل ہے۔
ان نشستوں کا مقصد تجربات کا تبادلہ اور ملکی و بین الاقوامی سطح پر کامیاب صلاحیتوں اور نمونوں سے استفادہ کرنا ہے۔
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