روم میں نیٹو اور صہیونی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ+ویڈیو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اٹلی کے دارالحکومت روم میں فوجی تنازعات کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے اٹلی کی حکومت کی پالیسیوں پر اعتراض کرتے ہوئے فوجی اخراجات میں اضافے اور نیٹو و صہیونی حکومت کی پالیسیوں کی مذمت کی۔
رپورٹ کے مطابق، مظاہرین نے یوکرین کی مالی معاونت کے خلاف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر ایک پلے کارڈ پر ’’زیلنسکی کو پیسے دینا بند کرو‘‘ کا نعرہ بھی درج تھا۔
یہ مظاہرہ ایسے وقت میں ہوا جب اٹلی نے گزشتہ ہفتے ہونے والے پُرتشدد احتجاج کے بعد ہفتے کے روز روم اور میلان سمیت آٹھ شہروں میں سکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے تھے۔
رپورٹ کے مطابق، بجٹ میں کٹوتیوں اور روزمرہ زندگی کے اخراجات میں اضافے، بالخصوص رہائش اور ایندھن کی قیمتوں کے خلاف طلباء، ٹرک ڈرائیوروں اور کسانوں کے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
روم پولیس نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ احتجاجی اجتماعات کی نگرانی کے لیے ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا جائے گا۔
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